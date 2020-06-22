مجلس الوزراء البحريني: نؤيد مصر وما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أمنها القومي

أعرب مجلس الوزراء البحريني، عن تأييده لما ستتخذه مصر من إجراءات لحماية أمنها القومي.

وقال حسبما ذكرت فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، اليوم الاثنين، «نؤيد مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أمنها القومي».

وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح السبت الماضي، المنطقة العسكرية الغربية المحاذية للحدود مع ليبيا.

وقال الرئيس: «إن أي تدخل مباشر من الدولة المصرية باتت تتوفر له الشرعية الدولية سواء في إطار ميثاق الأمم المتحدة بالخاص بحق الدفاع عن النفس أو بناء على السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة من الشعب الليبي أي مجلس النواب».

وأضاف أن «الهدف الأول للتدخل المصري هو حماية وتأمين الحدود الغربية للدولة بعمقها الاستراتيجي من تهديد الميليشيات الإرهابية والمرتزقة، أما الهدف الثاني فسيكون سرعة استعادة الأمن والاستقرار على الساحة الليبية باعتباره جزءا لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر والأمن القومي العربي، والثالث حقن دماء الأشقاء من أبناء الشعب الليبي شرقا وغربا، بتهيئة الظروف لوقف إطلاق النار ومنع أي من الأطراف من تجاوز الأوضاع الحالية».