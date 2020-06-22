أعلن الفنان علي الحجار، عقد قران ابنته بثينة، أمس الأحد، في منزله بالمقطم.



وقال "الحجار"، في تدوينة نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الاثنين: "تم بالأمس 21 يونيو 2020 عقد قران ابنتي بثينة علي هشام مارولد بحضور والدته السيدة نيفين وأخيه كريم في منزلي بالمقطم، بحضور أخواتها إبراهيم ونور ويوسف وجني وزوجتي هدي طلعت".



وأرفق علي الحجار، صور عقد القران بمنشوره على "فيسبوك".

تم بالأمس 21 يونيو 2020 عقد قران إبنتي بثينة علي هشام مارولد بحضور والدته السيدة نيفين وأخيه كريم في منزلي بالمقطم بحضور أخواتها إبراهيم ونور ويوسف وجني وزوجتي هدي طلعت . تم النشر بواسطة ‏علي الحجار | Ali-Elhaggar‏ في الأحد، ٢١ يونيو ٢٠٢٠