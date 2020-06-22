الصين: لا وفيات بسبب كورونا وتسجيل 18 إصابة جديدة بينها 11 بعدوى محلية

ذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الاثنين، عدم تسجيل أي حالات وفاة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 18 حالة إصابة جديدة بينها 11 حالة محلية و7 حالات وافدة من الخارج، ليصل إجمالي الإصابات إلى 83396 حالة وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصا.

وذكرت اللجنة -في تقريرها اليومي- أن الحالات المحلية جاءت بواقع 9 حالات في بكين وحالتين في مقاطعة خبي المجاورة لبكين، فيما تم الإبلاغ عن حالتين جديدتين مشتبه فيهما في بكين.

وأضافت اللجنة أن 78413 شخصا غادروا المستشفيات بعد شفائهم حتى نهاية يوم أمس، فيما بلغ إجمالي الحالات الوافدة من الخارج 1876 حالة خرج منها 1787 شخصا من المستشفيات بعد شفائهم.

وتابعت اللجنة أن 7236 شخصا كانوا على اتصال وثيق مع المصابين مازالوا تحت الملاحظة الطبية بعد خروج 144 شخصا من الملاحظة الطبية أمس، كما تم في اليوم نفسه الإبلاغ عن سبع حالات جديدة بدون أعراض بينها حالة وافدة من الخارج، فيما وصل إجمالي الحالات الوافدة التي مازالت تحت الملاحظة الطبية إلى 114 حالة.

وحتى نهاية يوم أمس، تم الإبلاغ عن 1131 حالة إصابة بينها خمس وفيات في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة و45 حالة مؤكدة في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة و446 في تايوان بينها سبع وفيات، فيما خرج من المستشفيات 1078 مريضا في منطقة هونج كونج و45 في منطقة ماكاو و434 في تايوان بعد شفائهم.