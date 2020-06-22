ضبط 80 شيكارة دقيق بلدي مدعم قبل البيع في السوق السوداء بالغربية

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تمكنت مديرية التموين بالغربية، أمس الأحد، من ضبط 80 شيكارة دقيق بلدي مدعم بإجمالي 4 أطنان بدائرة ثانٍ طنطا قبل طرحها للبيع في السوق السوداء، وتم التحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جاء ذلك في حملة مكبرة شنتها مديرية التموين بالغربية اليوم في ضوء تحريات الرقابة الإدارية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، وياسر مراد مدير إدارة الرقابة التموينية.

وأكد المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، استمرار تنفيذ الحملات المكبرة لضبط الأسواق والمخابز والمحال التجارية بمراكز ومدن المحافظة، تنفيذا لتوجيهات الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.