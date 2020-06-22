حُب الأب شيء ثمين وفريد من نوعه، وهذا ما أثبته "باري دين"، كاتب الأغاني المرشح لجائزة "جرامي"، لابنته من ذوي الاحتياجات الخاصة التي تعاني شللا دماغيا منذ ولادتها.

كان باري قلقًا بشأن عدم وجود ميزات أمان في الكراسي المتحركة التي تعمل بنظام الطاقة، بعد أن سقطت أم صديقة ابنته من أعلى كرسيها المتحرك فوق منحدر، وأصيبت بجروح غائرة في وجهها وكسور في العظام.

عندما سمع باري ذلك، كل ما كان يفكر فيه هو ابنته "كاثرين" البالغة من العمر 19 عامًا، التي تعاني من الشلل الدماغي، وتجلس على كرسي متحرك طوال حياتها.

يقول باري: "لدى ابنتي مشكلة في العمود الفقري؛ ما يعني أنها إذا وقعت فقد تكون الصدمة مروعة"، بحسب صحيفة "يو إس توداي" الأمريكية.

التقى باري مع شقيقه جيرد، وفريق من المهندسين؛ لإنشاء منصة أجهزة وبرامج عالية التقنية يتم تثبيتها على كرسي متحرك كهربائي لتوفير الاستقرار والأمن والاتصال.

قال باري: "كنا نحاول حرفيا أن نقول لكاثرين إنها حرة وبإمكانها التجول بأمان".

يتكلف كرسي كاثرين المتحرك حوالي 79 ألف دولار، ويزن أكثر من 300 رطل، وميزة السلامة الوحيدة فيه هي حزام الأمان، لتقليل خطر الإصابات عليها في حال حدوث أي صدامات.

يتم تثبيت نظام التحكم بين العجلات والمقعد على ظهر الكرسي المتحرك، والذي سيمكن الفتاة من التنقل بين العوائق، مجنبا إياها الاصطدامات أو سيناريوهات الميل والانقلاب.

كما يتضمن النظام الجديد بعض الميزات، مثل لوحة عرض البيانات وإعداد التنبيهات، لذلك سيعرف باري ما إذا كان كرسي كاثرين المتحرك ينفد من البطارية أو على وشك الانقلاب.

لفت باري إلى أنه قدم شيئا غير موجود، لا يتشابه مع أي نظام آخر.

يذكر أنه في عام 2003، تم علاج أكثر من 100 ألف حالة إصابة مرتبطة بالكراسي المتحركة في الولايات المتحدة في طوارئ المستشفيات، وفقًا لبيانات من نظام مراقبة الإصابات الإلكترونية الوطني.