الدنمارك تستعد لإعادة فتح حدودها أمام عدد من سياح بعض الدول

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تستعد الدنمارك لإعادة فتح حدودها أمام السياح من دول معينة فيما تخفف قيود الإغلاق نظرا لتباطؤ عدد الإصابات بفيروس كورونا (كوفيد-19).

ومن بين أولى الدول التي تم السماح لها بالزيارة بدءا من 15 يونيو ، ألمانيا والنرويج وأيسلندا، حسبما أعلن مسؤولون، فيما من المتوقع أن يليها دول أخرى من الاتحاد الأوروبي.

وفي السياق ذاته بدأت الدنمارك تدريجيا إعادة فتح المجتمع بعد غلق حدودها وغلق الكثير من المنشآت في مارس.

ومؤخرا أعادت المتاحف وصالات العرض والمطاعم والمسارح وحمامات السباحة ودور العرض ومتاجر التجزئة فتح أبوابها.

إذن حينما يبدأ مسؤولو السياحة في الدنمارك السماح بتوافد السياح من بلدك، إليك بعض أهم المقاصد لتضعها في الحسبان.

واطلع على 40 ألف تصميم زجاجي: يمكن رؤية أكبر مجموعة زجاجية في إسكندنافيا الآن في جزيرة زيلاند.

ويقول موقع "زر الدنمارك" السياحي إن متحف ومركز فن وتصميم الزجاج الجديد افتتح في هولميجارد فارك في بلدية نايستفيد .

توقع رؤية أكثر من 40 ألف عمل زجاجي معروض. ويمكن للزوار صناعة تصاميمهم الزجاجية الخاصة بمساعدة الفنانين وأخذها معهم إلى الديار.

ويقع المتحف التفاعلي في مصنع سابق في هولمجارد حيث تأسست أولى الأعمال الزجاجية الدنماركية في 1825 وجرى تشغيله حتى 2008.

صعود أحد أبراج الرصد لرؤية السويد: جرى فتح أعلى نقطة في إقليم زيلاند الدنماركي الآن، ما يوفر للزوار الذين يصعدون للقمة رؤية بانورامية من فوق أكبر جزيرة في البلاد، بحسب "زر الدنمارك".

وعندما يكون الطقس صافيا للغاية ويتمتع المرء بنظر حاد، يمكن رؤية السويد من أعلى برج مراقبة سكوفتارنت (برج الغابة).

ويبلغ ارتفاع البرج المصنوع من الخشب والفولاذ 45 مترا وهو جزء بالفعل من متنزه تسلق مقاما في الغابة القريبة من هاسليف.