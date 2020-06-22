وزير خارجية ألمانيا: على الألمان الالتزام بقواعد مكافحة كورونا خلال العطلة

دعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الألمان إلى الحذر خلال قضاء العطلات هذا الصيف على خلفية جائحة كورونا.

وقال ماس اليوم الاثنين خلال زيارة لروما: "الكثير من الألمان يريدون الذهاب إلى إيطاليا مجددا هذا الصيف"، مضيفا أنه يتعين ضمان صحة الزوار تماما مثل صحة المضيفين، مؤكدا أنه من المهم لذلك "التصرف بمسؤولية على نحو بالغ" والامتثال لقواعد مكافحة كورونا، حتى لا ترتفع أعداد الإصابات لاحقا سواء في ألمانيا أو في الدولة المضيفة مجددا.

وتعيد إيطاليا فتح حدودها أمام مواطني الاتحاد الأوروبي مطلع يوليو المقبل. وتستمر الفنادق والشواطئ هناك في تطبيق قواعد المسافة الآمنة، كما أن ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة إلزامي. وسيكون من الضروري الحجز مسبقا لزيارة المتاحف ومزارات أخرى لمنع تكدس الزائرين.

يُذكر أن إيطاليا كانت من أكثر الدول الأوروبية تضررا من جائحة كورونا، والتي أدت إلى آلاف الوفيات لديها. وكانت المناطق الشمالية في إيطاليا الأكثر تضررا، بينما لم تشهد المناطق الجنوبية تفشيا كبيرا للجائحة.