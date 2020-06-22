قال عبدالحميد صافي، مستشار رئيس مجلس النواب الليبي، إن رئيس المجلس أصدر بيانًا أمس أشار فيه إلى أن «مصر كانت تتطلع بدورها الكبير على الأزمة الليبية منذ سبع سنوات».

وأضاف «صافي» في مداخلة هاتفية لفضائية «ten»، مساء الاثنين، أن مصر خلال فترة السبع سنوات كانت تناشد بالاتجاه للتطرق للحل السياسي والسلمي.

وأوضح أن «رئيس مجلس النواب الليبي عندما زار القاهرة خلال الأشهر الماضية وأدلى خطابًا تحت قبة البرلمان المصري، طلب صراحة وعلانية أن ليبيا قد تضطر لطلب المساعدة من القوات المسلحة المصرية».

وأشار إلى أن بيان مجلس النواب الذي صدر أمس، رحب بدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مضيفًا أن مصر من حقها الحفاظ على أمنها القومي.

ولفت مستشار رئيس مجلس النواب الليبي، إلى أن أمن مصري القومي مرتبط بأمن ليبيا.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد جدد حرصه على تحقيق الأمن والاستقرار بليبيا، مؤكدًا أن مصر ليس لديها أي مصلحة شخصية للتدخل.

وقال «السيسي»، في كلمته خلال تفقده لعناصر المنطقة الغربية العسكرية، أول أمس السبت، «مصر لا تريد لليبيا سوى الأمن والاستقرار والتنمية، ومستعدون لتدريب شباب وتسليح القبائل الليبية».

وأعرب عن تقديره واحترامه للقبائل الليبية، مؤكدًا أن تقدم القوات المصرية داخل ليبيا سيكون على رأسه القبائل.