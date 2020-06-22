تحديد طالب سرّب امتحان اللغة العربية للثانوية العامة عبر تطبيق «واتس آب»

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد طالب قام بتصوير امتحان اللغة العربية للثانوية العامة أثناء تواجده باللجنة عقب بداية الامتحان وتسريبه عبر تطبيق "الواتس آب" من خلال جروب معنون "بالغش إتجمعنا".



واتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات الإدارية والقانونية حياله.



وانطلق ماراثون امتحانات الثانوية العامة، أمس الأحد بامتحان مادة اللغة العربية، حيث أدى نحو 650 ألف طالب على مستوى الجمهورية، الامتحان في 2216 لجنة، وفق إجراءات احترازية تم تحديدها سابقًا منعًا لانتشار فيروس كورونا المتسجد (كوفيد-19) بين كافة عناصر العملية التعليمية.