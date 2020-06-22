حماية المستهلك: حملات مكثفة ضد المخالفين في تجارة السلع الغذائية والمستلزمات الطبية بمختلف المحافظات

نفذ جهاز حماية المستهلك وأفرعه خلال الفترة من 13 إلى 18 يونيو الجارى، 20 حملة بمحافظات (أسوان ،الدقهلية ،سوهاج ،البحيرة،الفيوم ،بني سويف ،بورسعيد،أسيوط ،الإسكندرية ،المنيا ) ؛ أسفرت عن تحرير 238 محضرا ، بالتنسيق مع كل من الادارة العامة لمباحث التموين بوزارة الداخلية وهيئة الرقابة الادارية وأجهزة وزارتي الصحة والتجارة والصناعة والمديريات الخدمية وأجهزة التنمية المحلية بتلك المحافظات.

وحققت الحملات نتائج إيجابية أسهمت في تحقيق رؤية الجهاز والتي تخلص في صون وحماية حقوق المستهلكين ،ومواجهة الممارسات الضارة بالأسواق وتعزيز دوره في مجال تطبيق القانون والحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الأسواق حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات وعرضها والمسؤولين عنها والمضبوطات على النيابات المختصة بالمحافظات.

وصرح الدكتور أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذي اليوم بأن حملات الجهاز بالاشتراك مع الجهات الرقابية خلال الفترة من 13-18 من الشهر الجاري أسفرت في مجال المطهرات والمعقمات المستلزمات الطبية المطروحة بالأسواق لمواجهة جائحة كورونا عن ضبط الكثير من المنتجات مجهولة المصدر وبدون أيه بيانات أو فواتير تفيد مشروعية حيازتها، ومنها 400ر10 كمامة مجهولة المصدر و9600 قفاز يدوي و 870 لتر كحولي، وتم التحفظ على المضبوطات والإحالة إلى النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية.

وأشار المدير التنفذي للجهاز إلى أنه وردت معلومات إلى فرع المنيا عن قيام أحد الأشخاص بتصنيع كمامات من بعض مستلزمات المستشفيات وقام مأموري الضبط بالفرع بعمل التحريات اللازمة وعمل محاولات شراء لتحديد مكانه وتم ضبطه والتحفظ على المقر المعد للتصنيع والتحفظ على 6000 كمامة وتم إخطار النيابة العامة.

وقال إنه في مجال المنتجات الغذائية واللحوم، تم ضبط 230 كجم جبن رومي منتهية الصلاحية و400 كيس ملح طعام غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم تحرير 5 محاضر لمنتجات غذائية متنوعة منتهية الصلاحية و18 محضر للذبح خارج المجازر الرسمية وعدم اتباع اشتراطات الصحة والسلامة، كما تم ضبط محل جزارة لعرض وبيع لحوم مكشوفة دون اتباع إجراءات السلامة و139 عبوة عصائر وزبادي وخضار مجمد منتهية الصلاحية وتم التحفظ على جميع المضبوطات والإحالة إلى النيابة العامة لاتخاذ اللازم.

وأوضح أنه في مجال الأدوية ومستحضرات التجميل، تم ضبط 9750 قرص دواء غير مرخص بوزارة الصحة مجهول المصدر و 3810 مستحضر تجميل متنوع مجهول المصدر و 2300 قرص أدوية معده للبيع بأزيد من السعر الرسمي المقرر لها و62 عبوة أدوية مستوردة مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة وغير مصرح بتداولها ،و664 قرص منشط جنسي مجهولة المصدر، كما تم ضبط شقه سكنية تستخدم كمخزن لإحدى الصيدليات بها 100 علبة أدوية مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة وعدد 1000 كمامة مجهولة المصدر وعدد 30 علبة أدوية، وألبان أطفال منتهية الصلاحية، وتم التحفظ على المضبوطات والإحالة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وقال إنه تم ضبط مخزن مستلزمات طبية غير مرخص يحمل لافتة مخبز وحلواني ونشاطه الفعلي بيع مستلزمات طبية ومستحضرات تجميل وأسفر الضبط عن التحفظ على 4500 صنف متنوع من المستلزمات الطبية، وتم الغلق إداريا وإخطار النيابة العامة.

وأضاف القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك أنه في مجال الإعلان عن الأسعار، تم تحرير 66 محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار في المحال مختلفة النشاط، في مجال الرقابة على المخابز تم تحرير 16 محضرا لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وتحرير محضر لمخزن دقيق غير مرخص، وفي مجال البيع بأزيد من السعر المعلن، تم تحرير 21 محضرا، وتمت الإحالة إلى النيابة العامة لاتخاذ اللازم.

وأكد جهاز حماية المستهلك ضرورة التزام جموع المستهلكين بمراجعة البيانات المسجلة على السلع والبيانات والتأكد من مطابقاتها للواقع قبل التعاقد على شراء السلعة أو تقديم الخدمة، ودعا إلى التوجه بشكواهم إلى الجهاز من خلال الخط الساخن 19588 من أي تليفون أرضي أو عن طريق خدمة الواتس اب 01281661880 أو عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على موقع التواصل الاجتماعي Facebook ، والموقع الإلكتروني للجهاز www.cpa.gov.eg أوالتطبيق الإلكتروني على الهواتف الذكية جهاز حماية المستهلك.