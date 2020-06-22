الديمقراطيون يتحركون في مجلس النواب لتعزيز قانون أوباما كير قبل الانتخابات

يعتزم الديمقراطيون، الذين يسعون إلى ايضاح اوجه الاختلاف مع الخطة الصحية للرئيس دونالد ترامب قبل الانتخابات المزمعة في نوفمبر المقبل، التصويت هذا الاسبوع على حزمة من التدابير لتعزيز قانون الرعاية الصحية المعروف باسم "أوباماكير".



وقالت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الاثنين، إن زعماء الديمقراطيين في مجلس النواب حددوا توقيت التصويت ليتزامن مع موعد نهائي مهم لدعوى قضائية، تدعمها إدارة ترامب ، تتحدى دستورية قانون الرعاية الصحية الميسورة الكلفة. وستعقد المجموعات المنحازة إلى الديمقراطيين أنشطة طوال الأسبوع مع النواب في الولايات التي تخوض المعركةلتسليط الضوء على التشريع وإدانة الدعوى القضائية.



والهدف من ذلك هو أن يستعيدوا في نوفمبر المقبل بعض القوة التي حققوها في انتخابات التجديد النصفي في عام 2018 عندما استعاد الديمقراطيون السيطرة على مجلس النواب. وقد جعل الحزب من الرعاية الصحية محورا رئيسيا لحملته الانتخابية، حيث سيحاول التمسك بـ 29 مقعدا في الدوائر التي صوتت لصالح ترامب في عام 2016. كما يتطلع الديمقراطيون أيضا إلى مجلس الشيوخ ، حيث أنهم بحاجة إلى كسب أربعة مقاعد لإحكام السيطرة - وثلاثة إذا فازوا في البيت الأبيض.