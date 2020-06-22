الكرملين: المعلومات التي يعتزم مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق نشرها ليست من شأن موسكو

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية" الكرملين " دميتري بيسكوف، بأن المعلومات التي يعتزم نشرها مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، جون بولتون، في كتابه، ليست من شأن (موسكو).

وأفادت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - التي بثت النبأ اليوم الاثنين - بأن تصريحات المتحدث جاءت خلال لقاء مع الصحفيين، حول طبيعة المواد والمعلومات التي يحتويها الكتاب.

وأضاف أن المعلومات المنشورة في كتابه تتعلق بعمله ، وترتبط بأنشطة ومحادثات رسمية ومؤتمرات قمة، مشيرا إلى أن هناك بعض المعلومات التي لا يمكن نشرها، على الأقل في روسيا التي تعتبر معلومات رسمية، حيث توجد مثل تلك الإجراءات، ولكنها قد تختلف في الولايات المتحدة، مؤكدا أن هذا ليس من شأن بلاده.

وحول تقييمات بولتون للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كتابه، قال بيسكوف، إنه يمكن للمرء أن يتفق في بعض الأمور، وأن يختلف في أمور أخرى، ولذلك لا يمكن إعطاء تقييم عام.

وتابع: "لن نعلق على تقييماته فيما يتعلق بالوضع الداخلي للولايات المتحدة، فهذا ليس من شأننا، أو على النصائح والمشاورات التي قدمها للرئيس ترامب خلال فترة وجوده كمستشار لمدة عام، فهذا ليس من شأننا" حسب المتحدث الروسي.

يُذكر - في هذا الصدد - أن مستشار الأمن القومي الأمريكي " السابق " يعتزم نشر كتاب بعنوان : "حدث في هذه الغرف" والتي تتضمن مذكرات "البيت الأبيض" الأمريكي.

وكان الرئيس ترامب قد حذر من الكتاب، وتوعد بولتون بالملاحقة القضائية في حالة نشره.