شفاء 3 حالات من مصابي كورونا في رأس سدر

أعلنت الإدارة الصحية بمدينة رأس سدر في جنوب سيناء، اليوم الإثنين، شفاء أول 3 حالات من مصابي فيروس كورونا (كوفيد - 19).

وقالت الدكتورة هبة حمدي، مدير الإدارة الصحية بمدينة رأس سدر، إن الحالات الثلاث التي تعافت من الفيروس من حالات العزل المنزلي الإيجابي بالمدينة.

وأكدت أن جميع حالات العزل المنزلي التي تؤكد نتائج التحاليل استمرار إيجابية إصابتهم بالفيروس، في حالة صحية مستقرة، وتحت رعاية صحية على أعلى مستوى، وعلى مدار 24 ساعة.

وأشارت مدير الإدارة الصحية، إلى أن غرفة ترصيد الوبائيات بالإدارة تتابع باستمرار، لمنع انتشار الفيروس.

جدير بالذكر أن إجمالي عدد حالات الاصابة بفيروس كورونا المستجد، في مدينة رأس سدر بلغ 15 حالة، بينما عدد المصابين على مستوى مدن محافظة جنوب سيناء بلغ 306 حالات، بينهم 4 حالات وفاة، وتماثل 129 حالة للشفاء التام، وبلغ عدد المخالطين لحالات الإصابة بكورونا.