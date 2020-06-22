رئيس وزراء هولندا: المشجعون المتعصبون وراء إثارة أعمال شغب أثناء مسيرة احتجاجية

قال رئيس وزراء هولندا مارك روته اليوم الاثنين إن مشجعي كرة القدم المتعصبين للغاية هم المسؤولون عن إثارة أعمال شغب خلال مسيرة للاحتجاج على القيود المفروضة لمواجهة فيروس كورونا.

وأضاف روته أن المشجعين المتعصبين استغلوا مسيرة شرعية.

وقال لإذاعة هولندا: "علينا أن نفرق بينهم وبين الأشخاص الذين يتظاهرون خوفا على حرياتهم"، مضيفا: "لديهم كل الحق لفعل ذلك، مثل المظاهرات ضد العنصرية والتمييز".

وقال رئيس هيئة الأمن الإقليمي هوبرت برولس للإذاعة الهولندية إن مجموعة من المشجعين تعمدت المواجهة مع الشرطة.

وكانت المظاهرة قد بدأت أمس الأحد سلمية، ولكن وفقا للشرطة، تغير الوضع، وأثار المئات من مشجعي كرة القدم الشغب. وجرى إلقاء القبض على نحو 400 شخص أمس، وتم الإفراج عن معظمهم خلال الليل.

وكان قد تم في البداية حظر المظاهرة، التي نظمتها جماعة فيروس مادنس، لأسباب تتعلق بالسلامة. ولكن بعدما تجمع نحو ألف شخص في ساحة بالقرب من محطة القطارات المركزية في لاهاي، سمح عمدة المدينة بتنظيم احتجاج محدود.

وعندما أراد المئات، ومعظمهم من المشجعين مثيري الشغب، التحرك في المدينة، تدخلت الشرطة وجرى إخلاء الساحة.