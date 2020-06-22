فيينا تنشئ جدارية تحمل أسماء 64 ألف يهود نمساوي من ضحايا الهولوكوست

تعتزم العاصمة النمساوية فيينا إنشاء جدارية تحمل أسماء 64 ألف يهودي نمساوي من ضحايا الهولوكوست.

وبمناسبة بدء البناء، قال فولفجانج زوبوتكا، رئيس المجلس الوطني، من حزب الشعب النمساوي، اليوم الاثنين أن الجدارية هي تحذير للمستقبل من أجل مكافحة معاداة السامية، ومن المنتظر إتمام بناء الجدارية في عام 2021.

وأضاف زوبوتكا:" لا يمكن أن نواجه الهولوكوست بشيء، فليس هناك لفتة للتعويض، لكن هناك لفتة للتذكير".

من جانبه، قال أوسكار دويتش، رئيس الجالية الثقافية الإسرائيلية في النمسا إن النصب يجب أن يخدم المستقبل " وهذا يتطلب الأمن للجاليات اليهودية"، كما طالب بموقف حاسم في مواجهة معاداة اليهود والعنصرية.

وتابع دويتش أن النمسا واجهت صعوبة على مدار عقود في تحمل مسؤوليتها التاريخية، مشيرا إلى أنه لم يتم التعامل على نحو صحيح على مدار فترة طويلة مع التواطؤ والمشاركة في الجرائم " من قبل عدد كبير غير معقول من النمساويين".

كان المستشار النمساوي الأسبق فرانتس فرانتسكي، هو أول رئيس حكومة نمساوية يعرب عن أسفه لأول مرة في عام 1991 لاشتراك بلاده في فظائع النظام النازي.