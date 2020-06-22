الرئيس الألماني يدين أعمال الشغب والعنف في شتوتجارت

أدان الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير أعمال الشغب العنيفة التي وقعت في مدينة شتوتجارت الألمانية مطلع هذا الأسبوع، معلنا دعمه لرجال الشرطة.

وقال شتاينماير اليوم الاثنين في برلين: "العنف والشغب والوحشية المحضة - مثل التي حدثت في عطلة نهاية الأسبوع في شتوتجارت - لا بد من ملاحقتها ومعاقبتها بكل حسم دولة القانون".

وأضاف شتاينماير: "من يعتدي على أفراد الشرطة، ومن يزدريهم أو يثير انطباعا بأنه لا بد من "التخلص منهم"، يتعين علينا التصدي له بحزم".

وأكد شتاينماير أن أولئك الذين يحمون تعايشنا السلمي في الشوارع والساحات يوميا ويدافعون عن احتكار الدولة للعنف «يستحقون احترامنا ودعمنا إذا تعرضوا لهجوم وحشي».

وكان عدد من أفراد الشرطة قد أصيبوا خلال معارك في شوارع شتوتجارت الألمانية ليلة السبت/الأحد. وقال متحدث باسم الشرطة إن " الوضع خرج عن السيطرة تماما".

وتم إلقاء حجارة أرصفة على الضباط وتم تحطيم نوافذ المتاجر.

وذكرت الشرطة أمس أن أعمال الشغب التي وقعت في عاصمة ولاية بادن-فورتمبرج ليس لها دوافع سياسية.

وأضاف أن الأحداث التى بدأت ليلة أمس السبت "كانت ذات بُغْد غير مسبوق من العنف العلني ضد أفراد الشرطة والإضرار الكبير بالممتلكات الذي وصل إلى حد أعمال النهب".