ديزني لاند باريس تفتح أبوابها 15 يوليو والكمامات إلزامية

أعلنت حديقة "ديزني لاند باريس" الترفيهية، اليوم الاثنين، أنها ستفتح أبوابها مجددا في 15 يوليو، وستحد من عدد الزوار في البداية لضمان أن يحافظ الجميع على مسافة آمنة بين بعضهم البعض.



وسيتحتم على كافة الزوار الذين هم في الحادية عشرة من العمر فيما أكثر، ارتداء الكمامة في الحديقة التي أغلقت أبوابها كإجراء احترازي من الفيروس في 14 مارس الماضي وقبل أيام قليلة من دخول فرنسا في إغلاق استمر 55 يوما.



وفي الوقت الحالي لن يتم السماح للزوار لقاء الممثلين الذين يلعبون أدوار شخصيات ديزني رغم أن الحديقة قالت إنه سوف يكون هناك فرصة التقاط صور سيلفي معهم.



كانت ديزني لاند باريس أكثر المقاصد التي توافد عليها الزوار في منطقة باريس الكبرى في 2018، بتوافد أكثر من 15 مليون زوار، بحسب إحصاءات لجنة السياحة الإقليمية.



وتعيد فرنسا تدريجيا فتح البلاد منذ الإغلاق الذين انتهى في 11 مايو، فالمطاعم والمقاهي مفتوحة حاليا عبر البلاد ومن المقرر أن يعاد فتح برج إيفل يوم الخميس.



كانت فرنسا بين الدول الأكثر تضررا بجائحة كورونا، حيث سجلت نحو 30 ألف وفاة.