 رئيس لجنة مكافحة كورونا: إجراءات الدولة لتأمين طلاب الثانوية العامة في منتهى القوة والفعالية - بوابة الشروق
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رئيس لجنة مكافحة كورونا: إجراءات الدولة لتأمين طلاب الثانوية العامة في منتهى القوة والفعالية

هدى أمين
نشر في: الإثنين 22 يونيو 2020 - 8:29 م | آخر تحديث: الإثنين 22 يونيو 2020 - 8:29 م

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بالصحة، إن انخفاض أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد هي مسؤولية مجتمعية.
وأضاف «حسني» في مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية «Dmc»، مساء الاثنين، أن «إجراءات الدولة الاحترازية التي تتخذها لتأمين طلاب الثانوية العامة في منتهى القوة والفعالية».
وتابع: «كل الخوف من خارج اللجان، حيث تجمعات الطلاب للمراجعات وتجمع الأهالي أمام اللجان»، منوهًا بأن المسافة الآمنة للتباعد الاجتماعي لا تقل عن متر.
واختتم: «مسؤولية وزارة الصحة والإعلام هي التوعية، ومسؤولية المواطنين هو تنفيذ رسائل التوعية، بالإضافة إلى الحذر».
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن تسجيل 1475 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، و87 حالة وفاة؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 55 ألفًا و233 إصابة، و2106 حالة وفاة.
وأوضحت الوزارة أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد ارتفعت لتصبح 16 ألفًا و214، من ضمنهم 14 ألفًا و736 متعافيًا.

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