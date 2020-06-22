BBC: حملة إعادة انتخاب ترامب تنكر تأثير المراهقين على تدني الإقبال في تجمع تولسا بأوكلاهوما

رفضت حملة إعادة انتخاب الرئيس دونالد ترامب، الادعاءات بأن حملة نظمها مراهقون أمريكيون على وسائل التواصل الاجتماعي كانت وراء تدني الإقبال على تجمع انتخابي في ولاية أوكلاهوما الأمريكية.

وتشير تقارير إلى مراهقين اشتروا بطاقات دون أن يكون لديهم نية لحضور التجمع الانتخابي مما يقلل من تدني نسبة الحضور.

ولكن فريق حملة "ترامب 2020" قال إنه "استبعد الحجوزات الوهمية".

وكان ترامب قد توقع حضور مليون شخص في أول تجمع انتخابي في حملته للفوز بولاية ثانية في البيت الأبيض.

وتتسع الساحة في مدينة تولسا لـ19 ألف مقعد. وكان من المقرر أن تمتد الفعاليات خارج الساحة إلا أن الحملة ألغت تلك الخطوة. ونقل عن إدارة الإطفاء في تولسا قولها إن 6 آلاف شخص قد حضروا، ولكن حملة 2020 أشارت إلى أن العدد كان أكبر من ذلك بكثير.

وقال مدير فريق الحملة في تصريح إن "الطلبات المزيفة للحصول على بطاقات الحضور لا تشغل حيزا كبيرا من تفكيرنا إذ أن الدخول إلى التجمعات يتم ضمن قاعدة "من يأتي أولاً يحصل على الخدمة أولا".

وألقى براد بارسكيل باللوم على وسائل الإعلام والمحتجين في إثناء العائلات عن الحضور.

وقال بارسكيل إن "اليساريين ومتنمرو الإنترنت يحتفلون بالنصر، معتقدين أنهم أثروا بشكل أو بآخر على نسبة الحضور ولكنهم لا يعلمون عما يتحدثون أو عن كيفية عمل التجمعات".

وأضاف "أن تسجّل نفسك في تجمع يعني أن تؤكد حضورك مع تسجيل رقم هاتفك المحمول ونحن نستبعد باستمرار الارقام المزيفة مثلما فعلنا مع عشرات الآلاف في تجمع تولسا، حين كنا نحسب مجموع الحضور المحتمل".

وقال ديفيد شميدت الخبير الاستراتيجي الجمهوري السابق وأحد منتقدي لترامب، إن المراهقين من جميع أنحاء الولايات المتحدة طلبوا بطاقات ولا نية لديهم للحضور. وقد طلبت ابنته البالغة 16 عاماً وأصدقاؤها "مئات" البطاقات.

وردّ عدد من الأهالي على منشور شميدت قائلين إن أولادهم قاموا بالمثل.

وأشادت ألكسندرا أوكاسيو-كورتيز، الشخصية التقدمية البارزة، بالمراهقين قائلةً إنهم أغرقوا حملة ترامب بحجوزات مزيفة".

ولم يتضح بعد كم الحجوزات المزيفة ضمن مئات الآلاف من البطاقات التي روجت لها حملة ترامب.

وحصد فيديو على تطبيق "تيك توك" في 12 يونيو يشجع الناس على الاشتراك للحصول مجاناً على بطاقات للتأكد من أنه سيكون هناك مقاعد فارغة في الساحة، 700 ألف إعجاب.

ونشر هذا الفيديو بعدما أُعلن أن التجمع الأساسي سيكون في 19 يونيو. وقد أثارت الأنباء ردود فعل غاضبة، لأن الفعالية تأتي في نفس يوم الاحتفال بإنهاء العبودية في الولايات المتحدة. كما كان موقع الفعالية في تولسا إشكالياً أيضاً، حيث أنه موقع أحد أسوأ المجازر العرقية في تاريخ البلاد.

وإذا ثبت صحة تلك التقارير، لا تعد هذه المرة الأولى التي يظهر فيها مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي تأثيرهم السياسي خلال الأسابيع الأخيرة.

ونشط معجبو "كي-بوب"، موسيقى شبابية في كوريا الجنوبية، في التعتيم على الوسوم التي استخدمها معارضو حركة "حياة السود مهمة" في الأسابيع الاخيرة، وجمعوا المال بعد مقتل جورج فلويد، الأفريقي-الأمريكي، الشهر الماضي.

مراسل "بي بي سي" أنتوني زوركر الذي كان في تولسا قال إن منظمي التجمع يقبلون دائماً عدداً من البطاقات يفوق العدد الفعلي، حتى لا يتمكن الذين يقومون بحجوزات وهمية من منع الداعمين الحقيقيين من الحضور.

ومع ذلك، يبدو أنهم أقنعوا حملة ترامب بأن هناك أشخاصاً مهتمين بالمشاركة أكثر من العدد الفعلي. وأضاف زوركر أن حملة ترامب ظلت تتباهى بوجود مليون مؤكد، ولكن حتى لو أن نصف تلك الحجوزات حقيقي لكان التجمع قد شهد مشاركة أكبر بكثير.

مخاوف من وباء كورونا

وكان هناك مخاوف صحية من عقد التجمع الأول من نوعه منذ بدء إجراءات الإغلاق العام في عدد كبير من الولايات الأمريكية.

وكان على المشاركين في التجمع التوقيع على تنازل يحمي حملة ترامب من المسؤولية عن أي إصابة بالوباء.

وقبل ساعات من بدء الفعالية، قال مسؤولون إن نتائج فحوصات 6 من المنظمين جاءت إيجابية بفيروس كورونا.

وكان وباء كورونا أحد المواضيع التي تتطرق ترامب إليها خلال خطابه الذي استمر لساعتين تقريباً أمام المؤيدين المهللين في أوكلاهوما، معقل الحزب الجمهوري.

وكان هناك معارضة شرسة لعقد التجمع خلال فترة الوباء على أسس صحية، شملت طعناً قانونياً رفضته المحكمة العليا في أوكلاهوما. وخاف البعض من أن يتحول التجمع إلى مناسبة تنشر وباء كورونا بشكل كبير.

وقد سجل أكثر من 2.2 مليون إصابة و119 ألف حالة وفاة بـ"كوفيد-19" في الولايات المتحدة، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز.

ماذا قال ترامب؟

في ملاحظاته الافتتاحية، قال ترامب إن "ثمة أشخاص سيئون في الخارج، يقومون بأشياء سيئة". ولكنه لم يوضح أكثر.

وكان ناشطون من حركة "حياة السود مهمة" من بين المحتجين المحتشدين أمام الساحة قبل الفعالية.

وبشأن الاستجابة لوباء كورونا، قال ترامب إنه شجع المسؤولين على إبطاء الفحوصات لأنها تؤدي إلى اكتشاف المزيد من الإصابات.

ووصف إجراء الفحص بأنه "سيف ذو حدّين".

وقال للجمهور المهلل "هاكم الجانب السيئ: حين تجري فحوصات إلى هذا الحد ستكتشف أن هناك المزيد من الإصابات. لذلك قلت لهم أن يبطئوا إجراء الفحوصات".

وقال ترامب إن وباء كورونا لديه أسماء عدة من بينها "انفلونزا كونغ" في تعبير يشير إلى الصين حيث بدأ "كوفيد-19" وينطوي على رهاب الأجانب. وتوفي نحو 120 ألف شخص بسبب "كوفيد-19" في الولايات المتحدة منذ بدء الوباء، وهو عدد قال خبراء الصحة إنه كان من الممكن أن يزيد لولا زيادة الفحوصات.

ويقول خبراء الصحة إن إجراء الفحوصات مهم لفهم مكان وكيفية انتشار الفيروس على نطاق واسع، وعلى الأثر تجنب وقوع المزيد من حالات الوفاة.

وقال مسؤول في البيت الأبيض لاحقاً إنه "من الواضح أن الرئيس كان يمزح" حين تحدث عن فحوصات "كوفيد-19".

ووصف ترامب مستهدفاً خصمه الديمقراطي، جو بايدن بالقول إنه "دمية عاجزة تابعة لليسار الراديكالي".

كما استخدم الرئيس أيضاً نبرة عدائية حين تطرق للاحتجاجات المناهضة للعنصرية والإطاحة بالتماثيل التي بدأت بعد مقتل جورج فلويد من قبل شرطة مينابوليس.

وقال متوجهاً إلى الحشود "يحاول الغوغائيون اليساريون أن يخرّبوا تاريخنا وأن يدنّسوا آثارنا – آثارنا الجميلة – هدم تماثيلنا، وإلغاء واضطهاد أي شخص لا يمتثل إلى مطالبهم للسيطرة المطلقة والشاملة. ونحن لن نمتثل".