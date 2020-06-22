العراق: لا حظر شامل في بغداد وإبقاء الاستثناءات الممنوحة للصحفيين وقطاعي الصحة والأمن

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت غرفة العمليات المنبثقة عن اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بالعراق اليوم/ الاثنين/ عدم فرض حظر شامل للتجوال في عموم العاصمة بغداد.

وذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء أن غرفة العمليات قررت إبقاء الاستثناءات الممنوحة للصحفيين والقطاعات الصحية والقوات الأمنية في حظر التجوال الجزئي الوقائي، فضلا عن تشديد الإجراءات على المحال التجارية التي تصل إلى إغلاقها بالشمع الأحمر وفرض غرامات مالية على الأشخاص غير الملتزمين بارتداء الكمامات الوقائية .

وأكدت غرفة العمليات منع التجمعات السكانية كالمناسبات (مجالس العزاء وولائم الأعراس )، مشددة على تعرض المخالف إلى عقوبات قانونية.