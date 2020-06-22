رئيس جامعة دمنهور يكلف الدراسات العليا بتنمية واستثمار موارد الجامعة

أكد الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور على أهمية تشجيع الأبحاث والرسائل العلمية حتى تعم الاستفادة العليا داخل ولصالح الجامعة وأن رسائل الماجستير والدكتوراة والأبحاث لابد أن تتم في المزارع البحثية الخاصة بالجامعة لتنمية واستثمار مواردها ولن يتم الموافقة على الرسالة إلا بعد الإطلاع على الجزء العلمي بالنسبة للكليات العملية وهي زراعة،علوم، صيدلة وبيطري، ويتم متابعتها داخل المزارع البحثية للجامعة وكذلك الأبحاث العلمية لن يتم منح الدرجات الخاصة بالكلية إلا بعد التأكد من إجراؤها داخل مزارع ومعامل الجامعة.



وبالنسبة للكليات النظري يشمل ذلك الجزء العملى والبحثي والإتيان بعينات البحثية لتكون نافعة للمجتمع ويمكن تطبيقها.



كما شدد عبيد خلال اجتماع مجلس الجامعة للدراسات العليا والبحوث اليوم بأهمية الإلتزام بالتعليمات الخاصة برسائل الماجستير والدكتوراه والأبحاث فلا تمنح رسالة علمية الا وتشمل ملخص باللغة الإنجليزية وذلك لحماية الجامعة وحماية المستوي العلمي بين جامعات مصر والجامعات الدولية، موضحا أنه يجب علينا أن نسعي للتطوير وبحث الأفكار لتطوير قطاع الدراسات العليا والبحوث.



كما أشار صالح إلى أنه بالنسبة لأبحاث فيروس كورونا المستجد فهي ليست مقتصرة على كليات بعينها ولكن لابد لجميع كليات الجامعة أن تقدم أبحاث فى هذا الإتجاه ويجب على كل كلية أن توجه أبحاثها العلمية لخدمة المجتمع للوقاية من هذه الجائحة التى تواجه العالم فيجب أن نكون دائما وقائيين وليس معالجين.