مسؤول يمني بارز: السعودية لن تسمح بالعبث جنوبي البلاد

قال مسؤول بارز في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، اليوم الاثنين، إنه لا خيار للسلطات الشرعية إلا التواجد على الأرض بعد سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا على محافظة سقطرى في أقصى جنوب شرقي البلاد.



وأوضح الدكتور صالح سميع محافظ محافظة المحويت، ووزير الكهرباء والطاقة الأسبق، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "كانت اليمن تعاني من مشكلة واحدة في البداية هي تمرد الحوثي وانقلابه على الدولة ونظام شرعيتها، وبعد استنصارنا بالتحالف العربي غدت تعاني من مشكلة ثانية مشابهة للمشكلة الأولى وهي تمرد جماعة انفصالية في جنوب الوطن وشرقه عرفت باسم"المجلس الانتقالي" برعاية ودعم أحد حلفائنا _للأسف الشديد_ وهي دولة الإمارات العربية المتحدة".



وأضاف سميع: "ما حصل أخيرا في سقطرى هو إحدى مظاهر المشكلة الثانية ومازال الحبل على الجرار".



وتابع سميع: "أنا متفائل لأن الأمن القومي اليمني السعودي أمن مشترك، فما يؤذي اليمن يؤذي المملكة والعكس صحيح".



واستطرد المسؤول اليمني:"لن تسمح السعودية للإمارات بالعبث بحديقتها الخلفية.. المملكة حبالها طويلة، وأثق في حسن الخواتم في نهاية المطاف، فتشطير اليمن ليس مصلحة سعودية قط ، لأن الحدود الدولية بين الطرفين لم ترسم إلا بعد جهد جهيد كنت أنا مشاركا فيه وشاهدا عليه".



وتابع سميع: "تشطير اليمن ثانية سيعيد الترسيم إلى نقطة الصفر".



وشدد على أنه لا خيار للدولة ونظام شرعيتها سوى الخروج من العاصمة السعودية الرياض والتواجد على الأرض.." الآن قبل غد، وسوف تتغير أشياء كثيرة على نحو إيجابي".