قواعد جديدة لقطاع الاتصالات في بنجلاديش

قال جار الله حق، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات في بنجلاديش، إنه اعتبارا من أول يوليو المقبل سيبدأ تطبيق قواعد جديدة تسمح لعملاء شركة "جرامين فون" للاتصالات بالانتقال إلى شركة أخرى بعد مرور 60 يوما على الأقل على اشتراكهم في "جرامين فون" التي تستحوذ على الجزء الأكبر من سوق اتصالات الهاتف المحمول في بنجلاديش.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن القواعد الحالية تلزم العميل بالاستمرار 90 يوما على الأقل من شركة جرامين فون قبل التحويل إلى أي شبكة أخرى.

ووفقا للقواعد الجديدة لن يكون في مقدور جرامين فون تقديم أي عروض أو خدمات جديدة للعملاء بدون الحصول على موافقة مسبقة من هيئة تنظيم الاتصالات.

ووفقا لهيئة تنظيم الاتصالات، فإنه سيكون على شركة جرامين فون التابعة لشركة "تيلينور" النرويجية للاتصالات تجديد تراخيص خدماتها وعروضها الحالية قبل 31 أغسطس المقبل.