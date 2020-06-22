أبوظبي تعلن خلو 4 مستشفيات خاصة من إصابات كورونا

أعلنت العاصمة الإماراتية أبوظبي خلو 4 مستشفيات خاصة في الإمارة من إصابات فيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور جمال الكعبي، وكيل دائرة الصحة في أبو ظبي للصحفيين، اليوم، إنه سيتم الإعلان عن خلو مستشفيات في الإمارة تدريجيا.

وذكر الكعبي أن مستشفيات ميديكلينيك في مدينة أبوظبي والعين وعددها 4 مستشفيات، تم تصنيفها ضمن المستشفيات الخالية من حالات "كورونا" بعد أن قدمت هذه المستشفيات خلال الأشهر السابقة الرعاية الصحية اللازمة والدعم المتواصل للمرضى على يد الكوادر الطبية المؤهلة وفرق الرعاية من خط الدفاع الأول للتصدي لهذا الوباء.

وتابع الكعبي قائلا إن المستشفيات الأربعة مستعدة استعداداً كاملاً لاستقبال المرضى والمراجعين وباشرت تقديم جميع الخدمات الطبية كالمعتاد.

واختتم الكعبي "العمل الجماعي وتكاتف الجهود الوطنية بين القطاعين العام والخاص من أهم العوامل التي مكنتنا من مواجهة هذه الجائحة لضمان صحة وسلامة المجتمع".