عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية: الحرص على تطبيق التباعد الاجتماعي أثناء الحج

قال عبدالسلام سليمان، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، إن المملكة ستتخذ كل الإجراءات الاحترازية أثناء شعيرة الحج هذا العام من؛ لبس الكمامات واستخدام المطهرات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أن القرار الذي صدر اليوم بشأن عودة الحج يبرهن أهمية المحافظة على النفس، ذاكرًا أنه سيتم الحرص على تطبيق التباعد الاجتماعي أثناء المشاعر المختلفة.

ولفت إلى أن الحج سيكون لأعداد محدودة لجنسيات مختلفة من المقيمين داخل المملكة حرصًا على استمرار شعائر الله، قائلًا إن الهيئة تنتظر التعليمات من الدولة والجهات المعنية في إدارة الحج التي تضمن أن يكون الحج آمنًا.

وأكد أن خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبدالعزيز، حريص على سلامة المواطنين وأرواح وسلامة الحجاج في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن السعودية تبذل جهودًا عظيمة أثناء الحج خلال السنوات الماضية.

وأعلنت وزارة الحج السعودية، اليوم الاثنين، إقامة موسم الحج هذا العام بأعداد محدودة جدا للراغبين في أداء مناسك الحج للحجاج الموجودين داخل المملكة من مختلف الجنسيات.