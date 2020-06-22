بعثة «يوناميد» في دارفور تعلن شفاء 8 من أفرادها من فيروس كورونا

أعلنت البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي بدارفور (يوناميد) شفاء 8 حالات من أصل 16 حالة إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد، تم تسجيلها وسط العاملين بالبعثة، حتى 17 يونيو الجاري.



وأجرت البعثة فحوصات لتسعة وعشرين موظفا، من الذين ظهرت عليهم أعراض خفيفة أو متوسطة أو خالطوا حالات مؤكدة أو مشتبهة؛ لتظهر إصابة 16 من منسوبيها بالفيروس..



وذكرت "يوناميد"، في بيان صحفي اليوم /الاثنين/، أنها ستواصل تطبيق تدابير الاستجابة لجائحة (كوفيد - 19)، حيث قامت في الأسبوع الثاني من الشهر الجاري بتقديم دعم عبر آلية مكاتب التنسيق الولائية لقوات الشرطة بولاية غرب دارفور لتصميم وتطوير وطباعة 4 آلاف كتيب ومنشور يحتوي على معلومات عن أعراض الجائحة وتدابير الوقاية منها، بجانب الشروع في التعاون مع وزارة الصحة السودانية ومنظمة الصحة العالمية لتنفيذ مبادرة لتوعية واسعة النطاق في غرب دارفور؛ استهدفت الأسواق المحلية وسجن الولاية وقاعدة أردامتا العسكرية وعيادات قوات الشرطة السودانية ومحطات الشاحنات والمجتمعات السكنية ومعسكرات النازحين.