ريم مصطفى: أقدم أكشن حقيقي في مسلسل «شديد الخطورة»

تخوض الفنانة ريم مصطفى تجربة جديدة من خلال مسلسل "شديد الخطورة" المقرر عرضه على منصة "واتش ات" الرقمية خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقالت ريم فى تصريحات صحفية إنها قررت خوض تجربة "شديد الخطورة" تحدياً لنفسها خاصة كأول ممثلة تقدم أكشن حقيقي، مضيفة أنها قدمت كافة المشاهد دون الاستعانة بدوبلير رغم وجود مشاهد خطرة بالفعل على حسب وصفها.

وشددت على أن التجربة رغم صعوبتها إلا أنها كانت ممتعة بالنسبة لها، وتعتبرها اختبار كبير لها خلال لون جديد تقدمه للمرة الأولى.

وأشارت ريم إلى أنها خضعت لتمرينات قتالية كانت تؤديها للمرة الأولى، موضحة أن ضيق الوقت قبل انطلاق التصوير حال دون إمكانية تأجيل مشاهد الآكشن الخاصة بها، لافتة إلى أنه رغم صعوبة هذه التمارين إلا أنها استمتعت بها وقررت الاستمرار فيها بعد ذلك.

"شديد الخطورة" بطولة أحمد العوضى وريم مصطفى ورياض الخولى، هادى الجيار، محمود حجازى، ناهد رشدى، حمزة العيلى، حسنى شتا، خالد كمال ومن تأليف محمد سيد بشير وإخراج حسام على وإنتاج شركة سينرجى.