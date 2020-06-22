الصحة العراقية: ارتفاع إصابات كورونا في الآونة الأخيرة متوقع

حدّدت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الإثنين، سبب ارتفاع عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في الأونة الأخيرة، موضحة أن ارتفاع إصابات كورونا متوقع.

وقال وكيل الوزارة حازم الجميلي -في تصريح أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"- "إن الارتفاع في عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة سببه عدم التزام المواطنين بالإجراءات الصحية والوقائية.

وأضاف أن الأعداد المسجلة ما زالت ضمن المعقول، لكونها لم تتضاعف عكس ما كان في الفترات السابقة، التي تضاعفت فيها الإصابات من 300 إلى 600 إصابة وأكثر، مؤكدا أنه في حال وجود تضاعف في الأعداد تكون هناك خطورة للوضع الصحي العام.