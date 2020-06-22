تقرير أوروبي: إحراز تقدم ضئيل بشأن المساواة بين الجنسين وأهداف المناخ

أفاد تقرير جديد بشأن الأهداف التنموية المستدامة الخاصة بالاتحاد الأوروبي بأن عدم المساواة بين الجنسين زاد في الاتحاد الأوروبي ،كما لم يتم إحراز تقدم بشكل عام في تحقيق الأهداف المناخية.

وبحث مكتب الإحصاء الأوروبي في تقريره لعام 2020 تنفيذ أهداف التنمية الخاصة بالأمم المتحدة في الاتحاد الأوروبي.

وفي حين أن أغلب المجالات تحسنت، فإن البعض مازال متخلفا، بحسب التقرير. ووجد التقرير أنه في حين أن الفجوة ما بين الجنسين في التوظيف تراجعت بشكل عام بين 2004 و2014، فإنها اتسعت مجددا على مدار الخمس سنوات الأخيرة.

وقال مفوض الشؤون الاقتصادية باولو جينتيلوني: "ابتعد الاتحاد الأوروبي للأسف عن أهداف التنمية المستدامة..احتمالات حصول النساء على وظائف أقل من الرجال.. الأمر مثيرا للقلق".

وأرجع التقرير الفجوة الأخذة في الاتساع إلى تحمل النساء عبء مسؤوليات الرعاية في أسرهن .

وجرى تطبيق أهداف التنمية المستدامة الخاصة بالأمم المتحدة في 2015 وحددت 17 هدفا تتعلق بالفقر والمناخ والمجتمع ليتم تحقيقها بحلول 2030.

ومن المحتمل أن تسوء الأوضاع بحلول مطلع العام المقبل، حيث أظهرت الإحصاءات الأخيرة أن جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) أثرت بشكل غير متناسب على توظيف النساء.

وفيما يتعلق بالتغير المناخي، قال التقرير إن درجات حرارة سطح الأرض وحموضة المحيطات ارتفعت بلا شك، رغم تحقيق بعض التحسينات في مجال الطاقة المتجددة وانبعاثات غازات الدفيئة.

وتسببت أحوال الطقس المتطرفة في خسائر اقتصادية أكثر على مدار السنوات القليلة الماضية.