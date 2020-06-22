 ماكرون: الحادث العسكري بين فرنسا وتركيا يثبت أن الناتو بموت سريري - بوابة الشروق
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ماكرون: الحادث العسكري بين فرنسا وتركيا يثبت أن الناتو بموت سريري

أسماء الدسوقي
نشر في: الإثنين 22 يونيو 2020 - 9:55 م | آخر تحديث: الإثنين 22 يونيو 2020 - 9:55 م

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ‏‏إن الحادث العسكري بين فرنسا وتركيا يثبت أن الناتو بموت سريري.

وأضاف «ماكرون» خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التونسي، مساء الاثنين، أن تركيا تتنهك التزاماتها بموجب مؤتمر برلين.

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