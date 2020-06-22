ماكرون: الحادث العسكري بين فرنسا وتركيا يثبت أن الناتو بموت سريري

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قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن الحادث العسكري بين فرنسا وتركيا يثبت أن الناتو بموت سريري.
وأضاف «ماكرون» خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التونسي، مساء الاثنين، أن تركيا تتنهك التزاماتها بموجب مؤتمر برلين.