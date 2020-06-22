لاعب ليفربول السابق: التعاقد مع بديل لصلاح وماني؟ من نحن لنجادل كلوب في اختياراته

أكد داني ميرفي نجم ليفربول السابق، أنه سيكون مندهشا في حالة عدم توقيع الريدز مع مهاجم في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ليكون بديلا لمحمد صلاح والسنغالي ساديو ماني، ولكن في الوقت ذاته أشار إلى أنه لا يصح مجادلة يورجن كلوب في عملية موازنة فريقه.

وقال لاعب خط الوسط ليفربول السابق في تصريحات لموقع "talkSPORT": "أعتقد أن ليفربول بإمكانه إضافة قوة هجومية لفريقه، خاصة وأن الموسم المقبل سيكون هناك كأس أمم إفريقيا، وهذا سيعني أن كلا من صلاح وماني سيغيبان عن فترة كبيرة من المباريات».

وأضاف:«سأكون مندهشا إذا عندما فتح سوق الانتقالات، وأن ليفربول لم يوقع مع صفقة في مناطق الهجوم».

وأكمل:«ولكن يجب عليك أيضًا أن تتذكر أنه لمدة عامين وصل ليفربول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا وحصل على 97 نقطة في الموسم الماضي بالبريميرليج وسيفوزون باللقب هذا العام، لذا من نحن لنجادل في كيفية موازنة كلوب لفريقه».

ولعب ليفربول أولى مبارياته بعد عودة البريميرليج أمس الأحد، أمام إيفرتون، وانتهت المواجهة بالتعادل السلبي، ولم يلعب صلاح حيث فضل كلوب إراحته لعدم تفاقم الإصابة.