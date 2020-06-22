سمية الخشاب تستعد لتصوير فيلم «صابر وراضي» مع أحمد آدم

تستعد الفنانة سمية الخشاب لتصوير فيلمها الجديد بعنوان "صابر وراضى" مع الفنان احمد آدم، خلال الفترة المقبلة، من تأليف محمد نبوى واخراج أكرم فريد.

وتعود الخشاب للسينما بعد غياب 5 سنوات منذ آخر أفلامها "الليلة الكبيرة"، والذي شاركها بطولته الفنانون عمرو عبد الجليل، أحمد رزق وزينة ووفاء عامر ومحمد لطفى، ومن تأليف أحمد عبد الله، وإخراج سامح عبد العزيز.

ومن جهة أخرى طرحت الخشاب مؤخرا كليب أحدث أغنياتها بعنوان "عربية أنا"، وهي من كلمات هشام صادق، وحسن محمد، ألحان سمية الخشاب، وتوزيع محمود الشاعري، ميكس وماستر كريم عبد الوهاب، والكليب إخراج رندلي قديح.