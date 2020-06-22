قلق من اللجنة الدولية الخاصة بليبيا إزاء التصعيد العسكري حول سرت

الأكثر قراءة
نشر إجابات امتحان اللغة العربية على صفحات الغش الإلكتروني
قبل الامتحان بساعات.. الاشتباه في إصابة رئيس لجنة ثانوية بكورونا ونقله للعزل بسوهاج
وضع رجاء الجداوي على جهاز التنفس الصناعي بمستشفى العزل
في حوار عن سد النهضة.. وزير الخارجية يوضح موقف مصر من العمل العسكري وحصص مياه النيل
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
نعملاغير مهتم
النتـائـج
تصويت
أفادت فضائية سكاي نيوز عربية في خبر عاجل لها، مساء الاثنين، بأن بيانًا صدر عن اجتماع اللجنة الدولية الخاصة بليبيا، ضم الجامعة العربية والأمم المتحدة، يؤكد القلق العميق إزاء حالة التصعيد العسكري حول سرت.