قلق من اللجنة الدولية الخاصة بليبيا إزاء التصعيد العسكري حول سرت

أفادت فضائية سكاي نيوز عربية في خبر عاجل لها، مساء الاثنين، بأن بيانًا صدر عن اجتماع اللجنة الدولية الخاصة بليبيا، ضم الجامعة العربية والأمم المتحدة، يؤكد القلق العميق إزاء حالة التصعيد العسكري حول سرت.