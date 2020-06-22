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اكتشاف إصابة لاعب آرسنال بكورونا قبل مواجهة سيتي

وكالات
نشر في: الإثنين 22 يونيو 2020 - 5:02 م | آخر تحديث: الإثنين 22 يونيو 2020 - 5:02 م

تأكدت إصابة أحد لاعبي فريق آرسنال، بفيروس كورونا المستجد، قبل أيام من المواجهة التي خاضها أمام مانشستر سيتي، لدى استئناف الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولم يتم الكشف عن هوية اللاعب حتى الآن.

ونظرًا لأن اللاعب المصاب خالط اثنين من زملائه بالفريق، فإن اللاعبين الثلاثة تغيبوا عن التدريبات قبل مباراة المان سيتي.

ووفقًا لبروتوكولات البريميرليج، فإن اللاعبين الثلاثة يجب أن يخضعوا لعزل ذاتي لمدة 7 أيام، إلا أن اختبارات أجريت لهم مجددا، وجاءت نتيجتها سلبية، ومن ثم انضموا مرة أخرى إلى تدريبات الفريق اللندني.

وتشير الصحافة الإنجليزية إلى أن اللاعبين الثلاثة شاركوا بضع دقائق في مواجهة مانشستر سيتي، التي انتهت بهزيمة المدفعجية بثلاثية دون رد.


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