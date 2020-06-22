كشفت مجموعة" أمريكان إيرلاينز" عن سعيها لتدبير تمويل جديد بقيمة 3.5 مليار دولار؛ لتحسين وضع السيولة المالية للشركة، في وقت تكافح فيه التبعات السلبية للقيود المفروضة على السفر لمكافحة انتشار جائحة فيروس كورونا.

وأوضحت شركة الطيران الأمريكية - في بيان أوردته شبكة "سي إن بي سي نيوز" الأمريكية اليوم - أنها تعتزم جمع 1.5 مليار دولار عبر بيع أسهم وأوراق مالية ممتازة قابلة للتحويل تستحق في 2025، كما تخطط الشركة لطرح أوراق مالية ممتازة مضمونة بقيمة 1.5 مليار دولار وتنوي الدخول في تسهيل قرض جديد محدد الأجل بقيمة 500 مليون دولار يستحق في 2024.

وأشارت إلى أنها تتوقع استخدام صافي حصيلة طرح الأسهم والأوراق المالية القابلة للتحويل في الأغراض العامة للشركة وتحسين مركز السيولة لديها.

وذكرت الشركة أن طرح الأسهم والأوراق المالية القابلة للتحويل، يتضمن خيارا مدته 30 يوما للمتعهدين بتغطية الاكتتاب لشراء ما يصل قيمته إلى 112.5 مليون دولار من الأسهم العادية الإضافية وما يصل إلى 112.5 مليون دولار من الأوراق المالية القابلة للتحويل الإضافية على الترتيب.