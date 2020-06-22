 أمريكا تضيف 4 وسائل إعلام صينية إلى قائمة العملاء - بوابة الشروق
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أمريكا تضيف 4 وسائل إعلام صينية إلى قائمة العملاء

الخارجية الأمريكية
الخارجية الأمريكية
واشنطن - د ب أ
نشر في: الإثنين 22 يونيو 2020 - 10:16 م | آخر تحديث: الإثنين 22 يونيو 2020 - 10:16 م

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، إضافة 4 وسائل إعلام صينية إلى قائمتها الخاصة بنشطاء الدولة الأجانب.

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