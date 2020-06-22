أمريكا تضيف 4 وسائل إعلام صينية إلى قائمة العملاء

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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، إضافة 4 وسائل إعلام صينية إلى قائمتها الخاصة بنشطاء الدولة الأجانب.