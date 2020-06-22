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الشرطة الأسترالية تحقق في سرقة 59 تمساحا صغيرا

الشرطة الأسترالية
الشرطة الأسترالية
سيدني - (د ب أ)
نشر في: الإثنين 22 يونيو 2020 - 6:14 ص | آخر تحديث: الإثنين 22 يونيو 2020 - 6:14 ص

تحقق الشرطة في أقصى شمال أستراليا في تقرير عن سرقة 59 تمساحًا صغيرًا من أحواض للتكاثر، حسبما أكدت الشرطة اليوم الاثنين.

وذكرت صحيفة "نورثرن تيريتوري" المحلية أن التماسيح، التي يصل طولها إلى 50 سنتيمترا ولديها أسنان حادة، اختفت من بركتي ​​تربية في منتجع كروكوديلس السياحي في داروين.

وقال صاحب حديقة الحيوانات البروفيسور جراهام ويب للصحيفة إنه كان يربي التماسيح كجزء من تجربة على تصميم أقفاص قد تقلل من احتمال مهاجمة التماسيح لبعضها البعض.

وقالت شرطة نورثرن تيرتوري لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنها تحقق في الحادث، لكن لم يتم القبض على أي أحد حتى الآن.


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