دراسة: الأمهات يكسبن أقل كثيرا من النساء بدون أطفال في ألمانيا

كشفت دراسة حديثة أن الأمهات في ألمانيا يكسبن في حياتهن المهنية أقل كثيرا من النساء اللاتي لم تنجبن أطفالا.

وأظهرت الدراسة، التي أجرتها مؤسسة "بيرتلسمان" الألمانية ونشرت نتائجها اليوم الاثنين تحت عنوان "عقوبة مدى الحياة للأمومة" أن هذا الفارق في الدخل يزداد مع مرور الوقت.

وبحسب توقعات القائمات على الدراسة، فإنه من المنتظر أن تزيد أزمة جائحة كورونا من هذه الفوارق، حيث اضطرت الأمهات خلالها إلى تولي أعباء رعاية إضافية لأطفالهن.

وحتى يمكنها التوصل إلى نتائج بشأن تأثير الإنجاب على أجور النساء، ركزت الدراسة على المقارنة بين الدخول على مدار الحياة المهنية بأكملها.

وأظهرت الدراسة أن قرار إنجاب طفل أدى إلى خسائر في الدخل لدى النساء بلغت نسبتها في المتوسط نحو 40%، ووصلت إلى 70% عند إنجاب ثلاثة أطفال أو أكثر.

وبحسب الدراسة، يمكن تفسير الانكماش الكبير في الدخل بأن الكثير من الأمهات يتوقفن عن العمل مؤقتا ويعدن بعد ذلك بنظام الدوام الجزئي في أغلب الأحيان.