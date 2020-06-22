 سقوط صاروخ على المطار العسكري ببغداد - بوابة الشروق
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سقوط صاروخ على المطار العسكري ببغداد

أسماء الدسوقي
نشر في: الإثنين 22 يونيو 2020 - 8:30 م | آخر تحديث: الإثنين 22 يونيو 2020 - 8:30 م

أفادت فضائية «العربية» في خبر عاجل لها منذ قليل، بسقوط صاروخ على المطار العسكري في مطار بغداد.

وأوضحت الفضائية، أن ال‏صاروخ على مطار عسكري ببغداد تستخدمه القوات العراقية وقوات التحالف.

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