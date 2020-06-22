سقوط صاروخ على المطار العسكري ببغداد

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أفادت فضائية «العربية» في خبر عاجل لها منذ قليل، بسقوط صاروخ على المطار العسكري في مطار بغداد.
وأوضحت الفضائية، أن الصاروخ على مطار عسكري ببغداد تستخدمه القوات العراقية وقوات التحالف.