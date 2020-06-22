الأردن يؤكد ضرورة إطلاق تحرك دولي عاجل لمنع تنفيذ قرار الضم الإسرائيلي

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أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي على ضرورة إطلاق تحرك دولي فاعل وعاجل لمنع تنفيذ قرار الضم الإسرائيلي واستئناف مفاوضات مباشرة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.

جاء ذلك خلال اتصال اتصال هاتفي للصفدي مع وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك، لبحث التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية، وخصوصاً الخطر الذي سيمثله تنفيذ قرار إسرائيل على تحقيق السلام العادل والشامل.

وثمن الصفدي الموقف الهولندي وموقف الاتحاد الأوروبي الرافضين الضم خرقاً للقانون الدولي والمتمسكين بحل الدولتين سبيلاً لتحقيق السلام،في إشارة إلى قرار إسرائيل اعتزامها ضم اراض فلسطينية بالضفة الغربية.

كما بحث الصفدي وبلوك الجهود المبذولة لتوفير الدعم المالي الذي تحتاجه وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لتمكينها من القيام بتكليفها الأممي تجاه اللاجئين الفلسطينيين.

كما شكر وزير الخارجية الأردني هولندا على دعمها للوكالة ومشاركتها في المؤتمر الدولي الذي تنظمه المملكة والسويد غداً الثلاثاء لتوفير الدعم المالي الذي تحتاجه الأونروا.