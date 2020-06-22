دار الشعر بمراكش تنظم لقاء شعري بمشاركة مجموعة الشعراء والمثقفين

تنظم دار الشعر بمدينة مراكش المغربية غدا الثلاثاء، لقاء شعرياً حوارياً "عن بعد"، لتجسير التباعد الاجتماعي، ضمن فقرة "قصائد من الحجر".

يشارك في اللقاء الشعري كل من الشاعرة والإعلامية حفيظة الفارسي، والشاعر والإعلامي مصطفى غلمان، والناقد والشاعر عبد اللطيف الوراري، وبمشاركة مجموعة من المثقفين.

واختارت الدار أن تكون لقاءات الشعر تنتظم وفق تفاعل إيجابي وفعلي داخل منصات تواصلية رقمية، والتي أنشئت مباشرة بعد إعلان الحجر الصحي، استفادة مما تفتحها الوسائط التكنولوجية والفضاء الرقمي.

ويلتقي ضمن فقرة "قصائد من الحجر"، وهي فقرة جديدة تحاول من خلالها الدار، الاقتراب من عوالم الشعراء خلال مرحلة الحجر الصحي، إعلاميون ونقاد ، ليشاركوا المتلقي بعضاً من قصائد عزلتهم، ويفتحوا لها جسور العبور لذائقة القراء.