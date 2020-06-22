حزب الرئيس الصربي فوتشيتش يفوز في الانتخابات البرلمانية بفارق كبير 

فاز الحزب التقدمي للرئيس أليكسندر فوتشيتش، يوم الأحد، في الانتخابات البرلمانية التي تأجلت بسبب الجائحة وشهدت مقاطعة جزئية، بفارق كبير محققا ما يقرب من ثلثي الأصوات، وفقا لما أكدته النتائج الأولية.

وقال فوتشيتش، معلنا فوزه بعد التوقعات الأولية، إن انتصاره كان "تاريخيا" لأن "من بين3ر3 مليون صوت، حققنا أكثر من 2 مليون صوت".

وأبلغ أنصاره في مقر الحزب "لقد حصلنا على تصويت ضخم بتأييد الثقة، وهو أيضا دعوة لنا للقيام بعمل أفضل".

ووفقا لاستطلاع وكالة (سي إي إس آي دي) بناء على استطلاع اراء عينات من اللجان الانتخابية.سيحصل الحزب التقدمي على 4ر63 بالمئة من الأصوات، من نسبة إقبال تبلغ حوالي 48 بالمئة.

يشار إلى أن استطلاعات آراء الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع غير مسموح بها في صربيا.

وسيحصل اشتراكيو وزير الخارجية إيفيكا داتشيتش، شركاء الائتلاف الحاكم، على نسبة 3ر10%، وفقا للتوقعات.

ومن المتوقع أن يحصل حزب (إس بي إيه إس) المعارض (حزب الإنقاذ) لعمدة مدينة بلجراد أكسندر سابك بـ 9ر3% ليحل ثالثا.

وقاطع جزء من المعارضة الانتخابات، متهمة فوتشيتش بالتلاعب بالإعلام والاقتصاد، وإمالة الساحة لصالحه.

ومن المعروف أن فوتشيتش يحكم بطريقة استبدادية ويتجاوز بشكل روتيني الحدود القانونية لمنصبه.

لم يتضح حتى الآن من الذي سيرأس الحكومة المقبلة، حيث يخوض الحزب التقدمي تحت اسم زعيمه، الذي سيرشح ويقترح رسمياً رئيس الوزراء .