تقارير بريطانية: المشتبه به في هجوم ريدينج الإرهابي كان مريضا عقليا

أفادت تقارير إعلامية بريطانية اليوم الاثنين بأن المشتبه في إرتكابه جريمة طعن ثلاثة أشخاص حتى الموت في حديقة بريطانية، يعتقد أنه يعاني من مشاكل تتعلق بالصحة العقلية.

ونقلت صحيفة ديلي تليجراف عن أقارب وجيران سابقين أن الشاب /25 عاما/ سمع أصواتا تدور في رأسه وتلقى علاجا في وقت سابق. ووصف الأصدقاء أسلوب حياته بأنه غربي وقالوا إنه استضاف العديد من الحفلات.

وقالت الشرطة أنه تم التحقيق في الهجوم الذي وقع مساء السبت في ريدينج، على بعد نحو 70 كيلومترا غرب لندن، على أنه حادث إرهابي، بالرغم من أن هناك مشكلات نفسية ربما لعبت دورا في وقوع الحادث. ولم يقدم التقرير تفاصيل.

وبحسب تقرير لصحيفة ذا صن، تم إطلاق سراح المشتبه به من السجن. وتشمل إداناته السابقة مهاجمة ضابط شرطة.

وبحسب تقارير غير مؤكدة لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) ووسائل إعلام أخرى، فإن المشتبه به في هجوم ريدينج كان طالب لجوء من ليبيا أدين بارتكاب أعمال عنف، مما يعني أنه كان يجب أن يكون عرضة للترحيل عند الانتهاء من أي عقوبة.

وعرَّفت هيئة الإذاعة البريطانية المشتبه به باسم خيري سعد الله، ونقلت عن مصادر أمنية القول إنه "تم لفت انتباه (وكالة الأمن الداخلي) إم.آي 5 بشأنه" العام الماضي.

وتم تحديد هوية اثنين من ضحايا الطعن اليوم الاثنين. وأحدهما مدرس تاريخ، والآخر مواطن أمريكي من فيلادلفيا عاش لمدة 15 عاما في بريطانيا.

وشهدت المدرسة التي كان يعمل بها المدرس في ووكينجهام غرب لندن دقيقتي صمت اليوم الاثنين تأبينا له.