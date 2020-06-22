ارتفاع قروض قطاع التصنيع الصيني منذ يناير وسط تعزيز الدعم المالي لمواجهة تداعيات كورونا

أظهرت بيانات رسمية أن قطاع التصنيع الصيني شهد زيادة في القروض الجديدة في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري مع تعزيز الدولة الدعم المالي لمواجهة تداعيات جائحة كورونا.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم الاثنين عن لجنة تنظيم البنوك والتأمين الصينية، أنه خلال الفترة بين يناير ومايو، تدفقت قروض جديدة إجمالي قيمتها 4ر1 تريليون يوان (حوالي 197 مليار دولار أمريكي) إلى المصنعيين الصينيين بزيادة بـ1ر10% على أساس سنوي، لتسجل أعلى مستوى منذ عام 2014.

وقال يه يان فيه، المسؤول في اللجنة، إن اللجنة طلبت من المؤسسات المصرفية والتأمينية تعميق جهودها للارتقاء بالأداء في القطاع الصناعي والمساعدة على استقرار سلاسل التصنيع والإمداد وسط الوباء.

وفي الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري، مثلت القروض الجديدة في القطاع الصناعي 3ر11% من إجمالي القروض الجديدة، بارتفاع 7ر6 نقطة مئوية عن المستوى المسجل في بداية العام.

وحتى نهاية الربع الأول، بلغ معدل القروض المتعثرة للقطاع 5ر4% دون تغيير عن المستوى المسجل في بداية العام.

وأضاف يه أن التدابير المناسبة مثل تأجيل سداد القروض التي تهدف لمساعدة الشركات الصغيرة على مواجهة الوباء قد حققت المستهدف منها.