مدير الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية وممثلة أممية يبحثان شؤون اللاجئين الفلسطنيين بسوريا

بحث مديرعام الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية السفير أنور عبد الهادي،اليوم الاثنين، مع الممثلة الخاصة لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية رملة الخالدي، وضع اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا، وفرص العمل والتدريب لهم، وإمكانية شملهم في برنامج الأمم المتحدة للتنمية.

وأوضح عبد الهادي - خلال اللقاء - الجهود التي تبذلها منظمة التحرير بتوجيهات من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في المخيمات والتجمعات الفلسطينية من خلال تقديم المساعدات الغذائية والدوائية بالتعاون مع الحكومة السورية،حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية.

ومن جهتها وافقت الممثلة الخاصة لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية رملة الخالدي، على رعاية اللاجئين الفلسطينيين في سوريا بكافة برامج الأمم المتحدة للتنمية، وتقديم المساعدات للمشاريع الصغيرة، حيث لا يوجد فرق بالنسبة للأمم المتحدة بين السوريين واللاجئين الفلسطينيين بناء على قرار الحكومة السورية.