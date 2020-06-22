خبير اقتصادي: الحرب الباردة الأمريكية - الصينية أخطر من كورونا

قال الخبير الاقتصادي والأستاذ بجامعة كولومبيا الأمريكية جيفري ساكس إن الحرب الباردة المتعمقة بين الولايات المتحدة والصين ستكون مصدر قلق أكبر للعالم من فيروس كورونا.

وأضاف الخبير الأمريكي- في تصريحات صحفية - أن العالم يتجه إلى فترة "اضطراب هائل دون قيادة" في أعقاب الوباء، محذرًا من أن الانقسام بين البلدين سيزيد من تفاقم ذلك.

وألقى أستاذ جامعة كولومبيا باللوم على الإدارة الأمريكية في الأعمال العدائية بين الدول، قائلًا: "الولايات المتحدة قوة للانقسام وليس للتعاون، إنها قوة لمحاولة خلق حرب باردة جديدة مع الصين، وإذا استمر هذا الأمر، فلن نعود إلى الوضع الطبيعي، بل في الواقع سوف نتصاعد إلى جدل أكبر وخطر أكبر".