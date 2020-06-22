مدعو الجنائية الدولية يستأنفون تبرئة ساحة الرئيس الإيفواري السابق جباجبو

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استأنف ادعاء المحكمة الجنائية الدولية تبرئة ساحة الرئيس الإيفواري السابق لوران جباجبو بشأن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

استندت تبرئة جباجبو على سلسلة من الانتهاكات القضائية والأخطاء الإجرائية، حسبما قالت المدعية هيلين برادي للمحكمة الجنائية ومقرها لاهاي اليوم الاثنين.

وتمت تبرئة جباجبو 75 عاما على نحو مثير للدهشة لعدم كفاية الأدلة في أوائل 2019 بعدما قضى نحو ثمانية أعوام في السجن.

كما جرى تبرئة ساحة وزير الشباب السابق شارل بل جود 48 عاما وهو الساعد الأيمن لجباجبو.

وقالت برادي إن الادعاء يعتبر الحكم "متضاربا ولا أساس له من الصحة".

ويحاكم الرجلان منذ عام 2016، بتهمة التحريض على العنف وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك القتل والاغتصاب، بعد الانتخابات الرئاسية في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا عام 2010.

وقُتل نحو ثلاثة آلاف شخص في موجة من أعمال العنف التي أعقبت الانتخابات بسبب رفض جباجبو قبول هزيمته الانتخابية في 2010.

وجرى تسليم جباجبو إلى الجنائية الدولية في 2011.

كانت تبرئة جباجبو بمثابة صفعة قوية للمحاكمة، حيث كان أول رئيس دولة سابق يحاكم أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وبسبب جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، تقام جلسة الاستماع جزئيا بشكل أفتراضي، حيث يتصل بعض المحامون والمدعين والقضاة بقاعة المحكمة في لاهاي عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

شارك جباجبو عبر مكالمة مصورة من بلجيكا، بينما كان بل جود حاضرا في قاعة المحكمة اليوم الاثنين.

ومن غير المعلوم بعد متى سوف تبت المحكمة في الاستئناف.