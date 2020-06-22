تقرير: 70 % من الأتراك يرون وسائل الإعلام التركية «متحيزة وغير جديرة بالثقة»

كشف تقرير لمركز " the Center "for American Progress، أن 70 % من الأتراك يرون أن وسائل الإعلام التركية "متحيزة وغير جديرة بالثقة".

ويعد (CAP ) مركزا المتخصص في البحث في السياسات العامة والذي يعرض وجهة نظر ليبرالية بشأن القضايا الاقتصادية والاجتماعية، ومقره واشنطن.

وألقى تقرير المركز الضوء على انعدام الثقة المتفشي وتعميق التشتت في البيئة الإعلامية التركية من خلال تحليل البيانات التي جمعتها دراسة استقصائية على المستوى الوطني في تركيا، والتي شملت استطلاع للرأي أجرته شركة متروبول في 24 مايو 2018 إلى 4 يونيو 2018، بإجراء مقابلات مباشرة مع 2534 شخصًا في 28 مقاطعة واستخدم طرق أخذ العينات الطبقية، وفقا لموقع "توركيش مينيت" الإخباري.

وتكشف نتائج الاستطلاع أنه حتى قبل عامين، كان انعدام الثقة تجاه وسائل الإعلام واسع الانتشار بالفعل، بما في ذلك بين الموالين للحكومة، الأمر الذي أبعد الأتراك بسرعة عن مصادر الأخبار التقليدية غير المتصلة بالإنترنت.

وقد أدت هذه التحولات في أنماط الاستهلاك الإعلامي إلى تفاقم تشرذم المشهد الإعلامي في تركيا، مما أدى إلى اتساع الانقسامات الحزبية والفجوة بين الأجيال في طرق حصول الأتراك على المعلومات بشأن السياسة.

ومن بين المشاركين في الاستطلاع، قال 50 % من مؤيدي حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا إنهم يجدون وسائل الإعلام التركية "متحيزة وغير جديرة بالثقة"، وذلك عند سؤالهم إذا كانوا يعتقدون أن وسائل الإعلام في تركيا تقدم معلومات صادقة أم لا.

ورداً على سؤال آخر عما إذا كانت الحكومة التركية تقوم بتكميم وسائل الإعلام، أجاب 56 % بالإيجاب، وكان 31% منهم من مؤيدي حزب العدالة والتنمية.

ووفقاً لتقرير (CAP) يدفع انعدام الثقة الأتراك نحو مصادر إعلامية على الإنترنت تميل إلى أن تكون أكثر استقلالية عن الحكومة.

ويتعرض «حزب العدالة والتنمية» لانتقادات واسعة النطاق بسبب شنه حرباً على وسائل الإعلام المنتقدة لها بالإضافة لاستيلاءه على وسائل الإعلام ووضعها تحت سيطرته المطلقة، لا سيما في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة في عام 2016، والتي تم بعدها إغلاق مئات وسائل الإعلام وسجن العشرات من الصحفيين الناقدين.