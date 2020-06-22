إسرائيل تسمح باستئناف جزئي لزيارات عائلات الأسرى الفلسطينيين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم الاثنين عن سماح إسرائيل باستئناف جزئي لزيارات عائلات الأسرى الفلسطينيين، بعد أشهر من توقفها ضمن تدابير فيروس كورونا المستجد.

وقال بيان صادر عن الصليب الأحمر، وزع على الصحفيين، إنه سيتم استئناف برنامج الزيارات العائلية للأسرى من شرق القدس اعتبارا من السادس من شهر تموز/يوليو المقبل.

وأضاف البيان أن اللجنة الدولية لا تزال تجري محادثات مستمرة مع السلطات الإسرائيلية والفلسطينية، حول طرق الاستئناف الكامل لبرنامج الزيارات العائلية من الضفة الغربية وقطاع غزة في ظل استمرار جائحة كورونا وحالة الطوارئ المعلنة من السلطة الفلسطينية.

وأكد البيان "مراعاة الإجراءات الواجب اتخاذها للحفاظ على سلامة الأهالي والأسرى" عند الاستئناف الكامل لبرامج الزيارات.

وتعتقل إسرائيل نحو خمسة آلاف أسير فلسطيني وتسمح لعوائلهم بزيارتهم مرتين شهريا بالتنسيق مع الصليب الأحمر.