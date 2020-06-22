الخرطوم: وصول 450 سودانيا عالقا في مصر بسبب كورونا

أعلنت السلطات الإدارية بمحلية وادي حلفا السودانية، عن وصول 450 سودانيا، مساء الأحد، بعدما كانوا عالقين في مصر، بسبب أزمة فيروس كورونا العالمية، بحسب وكالة الأنباء السودانية «سونا».

وعن الإجراءات التي تمت بالتنسيق مع السلطات المصرية، قال إسماعيل بلال إسماعيل، المدير التنفيذي لمحلية حلفا، وفق «سونا»، إن كل الإجراءات الرسمية والشعبية اكتملت لاستقبال و ترتيب الأوضاع في الجوازات والجمارك والشؤون الصحية.

وأضاف «إسماعيل»: «والحمد لله بتنفيذ كل الاحترازات الصحية من الماسح الحراري والتعقيم، والان كل البصات جاهزة للمغادرة إلى وسط السودان».

وأكد على استقبال العائدين وتنفيذ الإجراءات الاحترازية الصحية بالترتيب مع الهلال الأحمر السوداني، لعودة العالقين بمصر، عبر معبر ارقين، الذي وصلت منه الدفعة الأولى بعدد عشرة باصات من القاهرة.